Минобороны примет на вооружение ЗРК «Сосна»

Минобороны по итогам испытаний приняло решение поставить на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Поставка машин запланирована на 2022 год, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети появилось видео управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна», который прошел все госиспытания.

ЗРК «Сосна» отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции. Кроме того, комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться не только на шасси БМП-3: ЗРК приспособлен и для шасси БТР-82А, и даже для шасси гусеничного тягача МТЛБ. Экипаж состоит из двух человек – механика-водителя и оператора-наводчика.

По словам заместителя технического директора АО «КБточмаш имени Нудельмана» Владимира Уклеева, машина ведет обнаружение и наведение в оптическом диапазоне, поэтому незаметна для РЛС противника.