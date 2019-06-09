Борис Джонсон назвал условие выплаты Евросоюзу 50 млрд долларов

Евросоюз должен понять, что не получит от Лондона деньги за Brexit, пока сделка о выходе из ЕС не будет устраивать Великобританию, заявил главный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон.

Обращаясь к «друзьям и партнерам» из ЕС, он заявил, что для выплаты необходима «ясность относительно дальнейших действий». Джонсон удивлен, что Лондон «выписал чек целиком до того, как заключил итоговую сделку», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп, который поддерживает кандидатуру Джонсона на пост главы британского правительства, посоветовал Лондону вообще не платить Евросоюзу отступные.