Трамп дал рекомендации по назначению британского премьера

Президент США Доналльд Трамп заявил, что на должность премьер-министра Великобритании отлично подошли бы экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и нынешний глава британской дипломатии Джереми Хант.

«Я знаю Бориса, он мне нравится и нравится уже давно. Мне кажется, что он бы хорошо справился (с ролью премьер-министра). Мне также нравится Джереми, и я думаю, что он бы тоже справился хорошо», – заявил Трамп, указав рукой в сторону Ханта, во время совместной пресс-конференции с главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

Американский лидер не стал отвечать на вопрос о том, может ли он подтвердить заявления СМИ о запланированной встрече с министром окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майклом Гоувом, участвующим вместе с Хантом, Джонсоном и еще девятью кандидатами в борьбе за пост премьера после ухода Мэй, пишет ТАСС.

«Майкла я не знаю. Джереми, скажи мне, он как, справится?» – пошутил американский президент, чем вызвал смех аудитории и улыбку Мэй.

В Великобританию Трамп приехал вместе со своей супругой Меланьей с трехдневным визитом.

По данным опросов, Джонсон является фаворитом в борьбе за место премьера, однако Гоув представляет из себя сильного соперника. В 2016 году после референдума о Brexit и отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона считающийся наиболее вероятным претендентом на этот пост Джонсон снял свою кандидатуру по неизвестным причинам после того, как Гоув выставил свою.

Ранее Трамп похвастался способностью повлиять на выборы премьер-министра Великобритании.

Напомним, 24 мая Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии и покинет пост премьера страны. Это заявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.