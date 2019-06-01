Трамп похвастался способностью повлиять на выборы премьера Британии

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что способен сильно повлиять на борьбу за кресло британского премьера.

По словам Трампа, некоторые из претендентов уже просили его о поддержке. Он не стал называть их имен. При этом Трамп заявил, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

Трамп также заявил, что в вопросе Brexit Евросоюз имеет на руках все карты. По его мнению, Великобритания сама «позволила» сложиться такой ситуации, теперь Лондону «сложно играть», передает РИА «Новости».

Трамп сказал, что предупреждал главу британского правительства Терезу Мэй о необходимости выстраивать защиту.

Президент США полагает, что Лондону следовало вести переговоры с позиции силы, а британцы вместо этого выступили в роли просящего.

24 мая Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии и покинет пост премьера страны.