Moody's оценило последствия торговой войны Китая и США для мира

Международное рейтинговое агентство Moody's рассказало, как торговая война между Китаем и США отразится на мировой экономике.

Moody's считает, что сложившаяся ситуация грозит замедлением роста мировой экономики до 2,8% в 2019 году с 3,2% в 2018 году, передает РИА «Новости».

В частности, замедления роста можно ожидать в США, Китае, еврозоне и в развитых странах Азии.

«Темпы экономической активности в ряде стран явно замедляются», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

Указанный сценарий возможен в том случае, если торговая война между Китаем и США обернется снижением мировых финансовых рынков и резким ужесточением финансовых условий.