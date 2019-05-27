Китай нанес ответный удар в торговой войне

Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт фенола, сообщило министерство коммерции страны.

Пошлины вводятся с 27 мая в размере от 11,9% до 129,6% – их размер для каждого конкретного поставщика будет зависеть от демпинговой маржи производителя, передает ТАСС.

В поставках фенола по заниженным ценам Пекин обвинил импортеров из ЕС, Южной Кореи, США, Таиланда и Японии.

Фенол и его производные используются в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других видах промышленности.

Напомним, между США и Китаем продолжается торговая война.

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