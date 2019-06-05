Зеленский раскрыл планы на Саакашвили

Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Администрация президента Украины не рассматривает предложение Михаилу Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна, и мы готовы всех выслушать. Мы готовы выслушать идеи и инициативы разных политических сил, советников, экспертов», – заявила она в интервью телекомпании «Имеди».

По словам Мендель, если Саакашвили хочет дать советы Зеленскому, администрация готова его выслушать. Тем не менее в настоящее время переговоры с экс-президентом Грузии не ведутся.

Что касается экстрадиции Саакашвили, пресс-секретарь подчеркнула, что этим должны заниматься «представители правоохранительных структур», а не президент.

Напомним, после инаугурации Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому президенту, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса». Бывший губернатор Одесской области также заявил, что обижен на Порошенко.

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