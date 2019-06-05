Китай оштрафовал американский Ford

Наблюдательный орган Китая наложил штраф в 4% годового оборота из-за нарушения компанией Changan Ford Automobile правил конкуренции.

Государственное управление по регулированию рынка КНР заявило, что компания Changan Ford Automobile нарушила правила конкуренции, поэтому на базирующееся в южнокитайском Чунцине совместное предприятие американского автомобилестроителя Ford наложен штраф в 4% годового оборота компании – около 162,8 млн юаней (20,9 млн евро), сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что предприятие с 2013 года ограничивало цены в дилерских центрах в Чунцине.

По данным агентства DPA, решение оштрафовать совместное предприятие американского концерна и китайского государственного автомобилестроителя Changan Automobile может быть связано с торговыми разногласиями США и Китая.

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае президент США Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин также ввел масштабные пошлины на американские товары.

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