Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности «Суперджетов»

Председатель подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100, обратившись во время заседания к замглавы Минтранса Александру Юрчику.

Он спросил у него о расследовании инцидента с SSJ-100 в октябре прошлого года, когда самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске. Тогда была разрушена стойка шасси, передает «Интерфакс».

«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?» – спросил Филев.

Филев при этом заметил, что во всем принято обвинять пилотов, которые из-за этого начинают покидать авиакомпании.

Отвечать Филеву стал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«Обычно во всех других странах участники авиаотрасли приходят и говорят: коллеги, граждане, это наши проблемы, мы все вместе виноваты, и мы все сами профессионально разберемся. И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так», – заявил он.

Бочаров предложил отказаться от публичных высказываний до официального опубликования итогов. Он подчеркнул, что официальных итогов расследования нет ни по инциденту в Якутске, ни по трагедии в Шереметьево.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что пока не обладает достоверной информацией о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, а сделавший резонансные заявления ведущий эксперт МАК Владимир Кофман не имеет отношения к данному расследованию.

Речь идет о заявлении Кофмана, который сказал, что «катастрофа произошла из-за грубых приземлений».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД