Вакарчук призвал власти Украины разработать закон об отношениях с Россией

Лидер украинской партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал сформировать последовательную политику Украины по отношению к России.

«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду наконец разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором», – цитирует Вакарчука «Интерфакс».

Он отметил, что нужно сформировать целостную украинскую политику относительно России, без двойных стандартов.

«У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем торговать можно или нет с Россией, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо – и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов», – уточнил Вакарчук.

Ранее Вакарчук оценил намерение новой администрации президента Украины Владимира Зеленского выносить вопрос национальной безопасности на референдум.

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