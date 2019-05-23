Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по России

Намерение новой администрации президента Украины Владимира Зеленского выносить вопрос национальной безопасности на референдум является опасным, заявил украинский певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«Мы знаем, как заканчивались «референдумы» в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает», – написал Вакарчук в Facebook.

По его мнению, закреплять важные политические решения на референдуме является «опасно и безответственно».

В свою очередь первый президент Украины Леонид Кравчук выразил сомнение в необходимости проведения референдума об отношениях с Россией, передает ТАСС.

«Я не знаю, как провести этот референдум. Вот какой вопрос вынести на референдум? Кто может сформулировать? Вот как автор формулирования референдума, который проводился в 91-м году – там было написано: поддерживаете ли Вы независимость Украины? А тут что написать: поддерживаете ли Вы отношения с Россией? Поддерживаете ли Вы учет интересов России в интересах Украины? То есть, мне кажется, даже технически это нереально», – сказал Кравчук.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что глава государства Владимир Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

В Кремле отметили, что вопрос проведения референдума – это внутреннее дело Украины. «Это не наше дело – говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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