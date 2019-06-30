Опубликовано видео момента получения травм пресс-секретарем Белого дома

Южнокорейский телеканал YTN опубликовал видео, на котором видна потасовка между представителями американских и северокорейских СМИ, в результате которой пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

На кадрах видно, как северокорейские журналисты пытаются оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома для того, чтобы получить лучшую позицию для съемки, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Гришэм получила легкие ушибы в давке на межкорейской границе во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.