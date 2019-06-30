Пресс-секретарь Белого дома заработала синяки во время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке на межкорейской границе во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает CNN.

Об этом сообщил один из корреспондентов телеканала, Гришэм была участницей небольшой стычки с представителями СМИ, которые сопровождали Ким Чен Ына, и получила синяки, передает ТАСС.

В воскресенье Трамп встретился с Ким Чен Ыном на границе Южной и Северной Корей. Президент США впервые ступил на территорию КНДР, а лидер КНДР перешел на южнокорейскую территорию.