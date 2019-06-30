Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и переступил через военно-демаркационную линию на территорию Северной Кореи.

Лидеры США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне и пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию. После этого Трамп переступил через границу и стал первым президентом США, оказавшимся на территории Северной Кореи, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что пересечение демаркационной линии и посещение территории КНДР стало для него «огромной честью». Лидер КНДР заявил, что символический визит Трампа на северокорейскую территорию отражает его волю работать над лучшим будущим.

После этого Ким Чен Ын также перешел границу и ступил на территорию Южной Кореи, передает ТАСС.

Он в свою очередь выразил надежду, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

Ранее территорию КНДР посещали только Джимми Картер в 1994 и 2010 годах и Билл Клинтон в 2009 году, но оба были в статусе бывших американских президентов.

Это была также первая в истории трехсторонняя встреча США, Южной Кореи и КНДР на высшем уровне.

Напомним, Трамп приехал в демилитаризованную зону на границу Северной и Южной Корей, анонсировав краткую встречу с Ким Чен Ыном. Он назвал свое предложение встретиться лидеру КНДР «экспромтом».