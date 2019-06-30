Трамп посмотрел на позиции КНДР из демилитаризованной зоны

Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье в демилитаризованную зону на границе двух Корей, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. С наблюдательного пункта он осмотрел северокорейскую территорию.

Трамп приехал в демилитаризованную зону вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает РИА «Новости».

На посещение ДМЗ, по графику Белого дома, Трамп имеет 15 минут, передает ТАСС.

В демилитаризованной зоне Трамп надеется провести короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.