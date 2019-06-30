Трамп заявил о желании Ким Чен Ына встретиться на границе двух Корей

Пхеньян уведомил Вашингтон о желании лидера КНДР Ким Чен Ына провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, сообщил глава Белого дома, открывая американо-южнокорейские переговоры на высшем уровне в Сеуле.

«Мне сказали, что Ким Чен Ын хотел бы встретиться», – заявил руководитель американской администрации, открывая американо-южнокорейские переговоры на высшем уровне в Сеуле, передает ТАСС.

По его словам, власти Соединенных Штатов и КНДР якобы находятся на «финальных стадиях подготовки очень непродолжительной встречи» лидеров двух стран, которая пройдет в рамках визита американского лидера в Сеул.

Накануне Трамп написал в своем Twitter, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею. После этого в МИД КНДР заявили, что Пхеньян положительно относится к предложению Трампа о проведении встречи на уровне лидеров, однако официального предложения на этот счет от Вашингтона в Пхеньяне не получали.

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