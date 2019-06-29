Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею.

«После ряда важных встреч, включая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там – если председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын видит это [сообщение] – я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и поздороваться», – написал американский лидер в своем Twitter.

При этом Трамп заявил, что «совсем не спешит» с проведением встречи с лидером КНДР, добавив, что она может продлиться всего две минуты, передает ТАСС.

«Я совсем не спешу [в вопросе проведения встречи]. Я буду в Южной Корее и дам ему знать [о визите]. Посмотрим, если он будет там, то мы проведем встречу в течение двух минут – все, что мы можем. Это было бы отлично», – сказал глава Белого дома перед переговорами с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке.

Говоря о демилитаризованной зоне, он подчеркнул, что «собирается туда <...> и будет там». Трамп в очередной раз заявил, что помешал возможной войне с КНДР. «Если бы я не стал президентом, <...> у вас сейчас была бы война с Северной Кореей», – утверждает глава вашингтонской администрации.

Как ожидается, Трамп прибудет в Сеул в субботу, после саммита G20 в Осаке.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Осаке с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к денуклеаризации на Корейском полуострове. 20 июня китайский лидер впервые за 14 лет посетил КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. В апреле лидер КНДР предложил американскому лидеру провести третий саммит, несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое.

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