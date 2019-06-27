Си Цзиньпин сообщил о планах Ким Чен Ына по денуклеаризации

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Осаке с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к денуклеаризации на Корейском полуострове.

«Председатель (Госсовета КНДР) Ким Чен Ын, прежде всего, неизменно стремится к денуклеаризации на Корейском полуострове», – приводит слова Си Цзиньпина представитель южнокорейской администрации, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Ким Чен Ын настроен на экономическое развитие страны и отношения с другими странами, рассказала представитель администрации Южной Кореи.

20 июня китайский лидер впервые за 14 лет посетил КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном.

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