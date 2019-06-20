Китайский лидер впервые за 14 лет прибыл в КНДР

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в аэропорт Пхеньяна, сообщило Центральное телевидение Китая.

Таким образом, начался государственный визит Си Цзиньпин в КНДР, передает ТАСС.

Это первый за 14 лет официальным визит партийного и государственного лидера Китая в КНДР, передает РИА «Новости».

Визит приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В январе лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин. В 2018 году переговоры Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном прошли в китайском городе Далянь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД