Ким Чен Ын покинул Пекин после обеда с Си Цзиньпином

Лидер КНДР Ким Чен Ын уехал из Пекина, где провел несколько дней по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Личный поезд Ким Чен Ына отправился с центрального вокзала Пекина, передает ТАСС.

Ранее, по данным агентства Ренхап, северокорейский лидер пообедал с Си Цзиньпином в ресторане отеля «Пекин». На это время все подъезды к отелю были перекрыты.

Утром в среду Ким Чен Ын побывал на фармацевтической фабрике корпорации Tong Ren Tang, где ознакомился с используемыми технологиями и ассортиментом продукции.

Лидер КНДР прибыл в Китай 7 января по приглашению Си Цзиньпина. Его сопровождали советник Ким Ен Чхоль, ведущий переговоры с США, и глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

Напомним, представители Соединенных Штатов и КНДР обсудили возможность и место проведения новой встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи.