Ким Чен Ын прибыл в Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершает визит в Китай, сообщил международный отдел ЦК КПК.

Визит продлится до 10 января. Ким Чен Ына пригласил лидер Китая Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Источники сообщали, что около 22.15 (16.15 мск) границу с Китаем пересек поезд с высокопоставленным чиновником из КНДР.

Ким Чен Ын совершает уже четвертый визит в Китай менее чем за год.

Во время этого визита ожидается личная встреча лидеров двух стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».