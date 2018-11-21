Появились сведения о месте проведения новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Представители Соединенных Штатов и КНДР обсудили возможность и место проведения новой встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Bloomberg.

По данным южнокорейского издания Munhwa Ilbo, представители американской и северокорейской сторон на встрече в Ханое обсудили возможность проведения нового саммита на высшем уровне в столице Вьетнама, передает ТАСС.

В качестве потенциального места для встречи лидеров США и КНДР Вашингтон также рассматривает Индонезию, Монголию, Гавайи и пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.

Ранее Трамп озвучил сроки проведения новой встречи с Ким Чен Ыном. Первая встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре в июне прошлого года.