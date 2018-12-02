Трамп озвучил сроки новой встречи с Ким Чен Ыном

Вторая встреча лидеров США и КНДР может состояться в январе-феврале 2019 года, заявил президент США Дональд Трамп, возвращаясь с саммита G20 в Аргентине.

Он отметил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном «возможно пройдет в январе-феврале». По его словам, в качестве места встречи рассматриваются три варианта, однако Трамп не сообщил, какие, добавив лишь, что хотел бы пригласить Ким Чен Ына в США, передает «Интерфакс».

В октябре Трамп отказывался называть новую дату встречи с Ким Чен Ыном в связи с занятостью из-за промежуточных выборов в Конгресс, хотя до этого предполагалось, что они встретятся еще осенью.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре в июне этого года.