У Трампа нашлись дела важнее встречи с Ким Чен Ыном

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, чем будет занят в ближайшее время.

Трамп сказал, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября, так как сейчас он «просто не может уехать», передает ТАСС.

Президент США пояснил, что из-за плотного графика, необходимости ездить по штатам и агитировать за сенаторов-республиканцев встреча с северокорейским лидером в ближайшее время невозможна.