Пхеньян не получил официального предложения от Вашингтона о встрече лидеров

Пхеньян положительно относится к предложению президента США Дональда Трампа о проведении встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, однако официального предложения на этот счет от Вашингтона пока не поступало, говорится в заявлении МИД КНДР.

«Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счет», – говорится в заявлении МИД КНДР, которое распространило ЦТАК.

В заявлении также подчеркивается, что если такая встреча состоится, то «она станет хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений» между КНДР и США, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. В апреле лидер КНДР предложил президенту США провести третий саммит, несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое.

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