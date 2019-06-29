В России началось создание гиперзвуковой мишени для новейших систем ПРО

Специалисты НПО «Молния» и концерна «Калашников» приступили к созданию гиперзвуковой ракеты-мишени нового поколения «Гвоздика», которая позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия, сообщили в концерне на «Армии-2019».

«Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью», – сообщили в концерне «Калашников», передает РИА «Новости».

Напомним, 3 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). После этого немецкие СМИ заявили о лидерстве России в гонке вооружений, а новейшую российскую противоракету назвали «оружием конца света».

В Китае также заявили о военном превосходстве России над США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД