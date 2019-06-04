ВКС испытали новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщили в Минобороны.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко уточнил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В Минобороны уточнили, что испытания проводились на полигоне Сары-Шаган в республике Казахстан.

Напомним, 1 декабря минувшего года ВКС России успешно испытали в Казахстане модернизированную противоракету российской системы ПРО. Еще один испытательный пуск новейшей российской противоракеты состоялся в августе 2018 года.

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