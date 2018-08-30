В Казахстане испытали новейшую российскую противоракету

Военнослужащие ВКС России провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО, сообщил заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС Андрей Приходько.

В российском военном ведомстве сообщили, что пуск прошел успешно, новая противоракета подтвердила заложенные в нее характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью, передает ТАСС.

Напомним, еще один испытательный пуск российской противоракеты состоялся в Казахстане в июле.