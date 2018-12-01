ВКС успешно провели запуск модернизированной ракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) успешно выполнили запуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны был произведен на полигоне Сары-Шаган «боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил», передает РИА «Новости».

Командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук сообщил, что новая противоракета системы ПРО «подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В официальном Twitter Минобороны было опубликовано видео момента запуска ракеты.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) https://t.co/LF0BhXUpIj pic.twitter.com/VjPl3p3VoX — Минобороны России (@mod_russia) 1 декабря 2018 г.

Система ПВО, стоящая на вооружении ВКС, предназначается для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Ранее была дана оценка оснащению ВКС России современными вооружениями.