Оснащенность ВКС современными вооружениями достигла 74%

Оснащенность Воздушно-космических войск России современными вооружениями и военной техникой за последние шесть лет возросла в 2,5 раза, достигнув уровня в 73,9%, сообщает издание «Красная звезда».

По информации издания, с 2013 года в ВКС России ежегодно поступает свыше 200 современных летательных аппаратов, в их числе самолеты оперативно-тактической авиации Су-30СМ, Су-35С, Су-34, МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н.

«В целом оснащенность ВКС современными вооружениями и военной техникой возросла за минувшие шесть лет с 30% до 73,9%», – сообщает «Красная звезда».

По сведениям издания, за это же время возможности системы контроля воздушного пространства, а также огневые возможности системы ПВО увеличились более чем в 1,5 раза.

Напомним, на конец прошлого года оснащенность ВКС современным вооружением оценивалась на уровне 73%.