Оснащенность ВКС современным вооружением достигла 73%

В 2017 году доля современного вооружения в ВКС составляет 73%, силы ядерного сдерживания оснащены современным вооружением на 79%, сообщило Минобороны.

Официальный печатный орган военного ведомства «Красная звезда» пишет, что ВМФ оснащен современным вооружением на 53%.

Оснащенность сухопутных войск современным вооружением составляет 45%, передает РИА «Новости».

Напомним, в целом оснащенность армии и флота современным вооружением достигла 59,5%.