Китай заявил о военном превосходстве России над США

Россия намного опередила Соединенные Штаты в разработке гиперзвукового оружия и заставила мир сомневаться в военном превосходстве Вашингтона, пишут китайские СМИ.

Авторы статьи в китайском издании Sohu отмечают, что США начали разрабатывать гиперзвуковое оружие задолго до России – еще в период холодной войны. Однако из-за отсутствия реальной угрозы и спроса на гиперзвуковые технологии в то время финансирование программы было сокращено, и Вашингтон так и не добился успехов в этой сфере.

В то время как Россия уже сейчас демонстрирует гиперзвуковые ракеты «Авангард» и «Циркон», США обещают показать первые образцы ракет подобного типа только через четыре года. «Москва вырвалась далеко вперед в этой гонке, а российские технологии в сфере гиперзвукового вооружения оказались более передовыми, чем все разработки Штатов», – говорится в статье.

Издание отмечает, что Москва поставила Вашингтон «в крайне неудобное положение, так как своими успехами в области гиперзвукового вооружения заставила сомневаться в превосходстве американцев в военной сфере».

«В настоящее время Соединенные Штаты явно отстают от Китая и России по разработке гиперзвукового оружия, что, естественно, неприемлемо для Соединенных Штатов. Нынешний статус США в разработке гиперзвукового оружия может быть описан как «гонка черепахи и зайцев». У США изначально было преимущество, но в итоге их обошли Китай и Россия. Соединенные Штаты четко осознают эту проблему, поэтому они увеличивают скорость и пытаются догнать конкурентов», – пишет издание.

В то же время авторы статьи считают, что Вашингтону, несмотря на наличие материального обеспечения, будет крайне сложно догнать Москву и Пекин, которые не собираются останавливаться на достигнутом.

13 июня военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon.

Ранее в Германии также заявили о преимуществе России в области гиперзвукового оружия. Однако экс-начальник главного штаба РВСН заявлял, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.