Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно

Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» координатора группы «Информационное сопротивление» и народного депутата фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, погибшего 19 июня в Киеве.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины, сообщает УНИАН.

«Наградить орденом «За мужество» III степени Тымчук Дмитрия Борисовича (посмертно) – народного депутата Украины», – говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины».

Всего за заслуги перед Украиной государственными наградами отметили 26 человек.

Напомним, Тымчук скончался в результате огнестрельного ранения в голову, в прокуратуре назвали основную версию о причинах гибели.