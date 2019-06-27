Захарова отреагировала на спор Зеленского и Климкина цитатой из песни Киркорова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала спор президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным относительно ответа Киева на российскую ноту по украинским морякам цитатой из песни Филиппа Киркорова.

«Как в песне: «У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда как холода», – написала Захарова в своем Facebook.

Это цитата из песни «Роза чайная», которую исполнял Филипп Киркоров.

Напомним, Климкин отверг предложение России по ситуации с освобождением украинских моряков. Захарова отмечала, что предложение было беспрецедентным шагом, но Киев использует моряков только для шантажа и обвинений.

Позже Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД на международной арене из интернета. По его словам, он не видел ответа Киева на ноту России, так как Климкин «не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

Однако министр иностранных дел Украины через СМИ заявил, что у ведомства были полномочия без согласования с Зеленским отвечать на ноту России.