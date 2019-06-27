Алибасов снимется в фильме «Брат – 3»

Продюсер Бари Алибасов снимется в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат – 3».

«По сюжету фильма одна из главных героинь – девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России», – сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что героя Алибасова будут пытаться убить, но у киллера ничего не получится.

Также сообщается, что в фильме прозвучат песни «На-На», так как главный герой – младший (третий) брат – поклонник творчества группы, мечтающий попасть на «Дом-2».

Съемки картины начнутся в конце июля в подмосковном Красногорске.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.

Также сообщалось, что врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. После чего PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.