Алибасов под седативами дал Малахову интервью

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, причем сделал это, находясь под воздействием седативных препаратов, сообщают СМИ.

Беседа Алибасова с Андреем Малаховым выйдет в эфир в среду на телеканале «Россия 1». В опубликованном фрагменте Алибасов говорит: «В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», – передает РИА «Новости».

Директор группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов во время беседы «еще не пришел в себя» и давал интервью, находясь под воздействием седативных препаратов, передает «Звезда».

Алибасова, который отравился жидкостью для прочистки труб, выписали из больницы в понедельник.