Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

«Мы получили анализы, и я его сейчас вывез из НИИ им. Склифосовского», – цитирует Алибасова-младшего ТАСС. По его словам, он отвез отца в «скрытое от СМИ» место, где музыкант будет находиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Нам поступило предложение по одному высокопоставленному каналу отправить отца в Казахстан. Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету», – сказал сын продюсера.

Он добавил, что у Алибасова остаются некоторые проблемы с памятью, которые начались после выхода из медикаментозного сна.

Алибасов в начале этой недели пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Первым делом продюсер поинтересовался, где его кот Чуча.