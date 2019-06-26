Директор Алибасова представил доказательства отравления продюсера

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин представил доказательства отравления продюсера средством для прочистки труб и факта лечения в НИИ им. Склифосовского.

В справке из НИИ им. Склифосовского указан диагноз продюсера: «отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»). Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени, желудка 2 степени», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В справке также указано, что до госпитализации врачи скорой промыли продюсеру желудок через зонд. Там уточняются и осложнения, которые получил Алибасов, например, распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит, распространенный эрозивный ожоговый гастрит и интоксикационный психоз.

Помимо того, отмечено, что при поступлении в институт Алибасов находился в сознании: «ориентация в пространстве, времени и собственной личности сохранена», речь не изменена, дыхание нормальное.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.