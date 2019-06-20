Сына Алибасова напугали слова отца

Бари Алибасов-младший признался, что слова отца, прозвучавшие в интервью после выписки из больницы, пугают его своей неадекватностью.

«Сам в глубоком шоке. В первую очередь потому, что это уже не совсем бред. Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных...», – сказал Албибасов-младший радиостанции «Говорит Москва».

Он предположил, что у отца после медикаментозного сна «перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры».

В качестве других версий сын продюсера назвал «просто помутнение» или влияние со стороны, уточнив, что срочно возвращается в Москву, чтобы разобраться. Последние два дня Алибасов-младщий находился не в столице, а улетал на похороны бабушки.

Сын продюсера также отметил, что вопрос с наследством отца его совершенно не интересует, отметив, что недвижимость была переоформлена на него, когда ему было 14 лет.

«Я об этом узнал-то только лет пять назад – что у меня огромное количество недвижимости. Хотя мне в жизни отец помог своими советами, денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая. Поэтому вопрос с наследством абсолютно неактуален», – уточнил он.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. А после того, как 17 июня его выписали из больницы, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства.