Алибасов захотел лишить сына наследства

Продюсер и музыкант Бари Алибасов заявил СМИ, что лишает своего сына Бари Алибасова-младшего наследства.

Алибасов-старший ответил на вопрос журналистов «Московского комсомольца» о том, что его сын якобы продает теперь за деньги телеканалам права на интервью с ним.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», – приводит издание слова музыканта.

Он пояснил, что у него «мозг заработал три дня назад», а до этого 13 дней «не работал».

Также музыкант признался, что был готов отдать все деньги и квартиру, чтобы вернуть своего пропавшего кота Чучу.

PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот. После сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув за вознаграждение не того канадского сфинкса.

Настоящего Чучу обнаружили в центре школы кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.

Напомним, Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, его выписали из больницы в понедельник.