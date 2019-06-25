Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о множестве несоответствий в инциденте с отравлением продюсера Бари Алибасова.

Румянцев считает, если бы поставленный продюсеру диагноз был верен, его не выписали бы так быстро, передает «КП».

«Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют», – заявил медик.

Он также добавил, что на видео, которые были сняты после выписки Алибасова, продюсер совершенно не выглядит исхудавшим.

«При таком ожоге он должен кормиться через гастростому, трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие – а его нет», – указывает Румянцев.

По предположению медика, история с отравлением – «абсолютная липа», а в НИИ Склифосовского продюсер лежал совсем по другим причинам.

В свою очередь, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев пояснил, что потеря памяти продюсера тоже невозможна, даже если медикаментозный сон продлится пять дней. При этом состояние пациента тщательно контролируется.

«Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал – все восстановились нормально, никакой амнезии не было», – отметил врач.

В начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. После того, как 17 июня его выписали из больницы, он дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства. Бари Алибасов-младший признался, что слова отца пугают его своей неадекватностью.