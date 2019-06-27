У Boeing 737 MAX обнаружен новый фактор риска

Выявлен новый «потенциальный фактор риска» в Boeing 737 MAX, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Ведомство пояснило, что фактор риска обнаружили в ходе процесса по «выявлению потенциальных проблем». Теперь «Boeing должен устранить» выявленную проблему, передает РИА «Новости».

Управление подчеркнуло, что проверка ПО самолетов проводится очень тщательно. Пока в США не могут назвать дату отмены запрета на полеты MAX.