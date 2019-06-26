Толстой попытался побыть психотерапевтом для украинского депутата в ПАСЕ

Представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил истерику, вице-спикер Госдумы Петр Толстой попытался «выступить в роли психотерапевта», сообщают СМИ.

Как рассказал Толстой, Гончаренко «кричал что-то про Гаагский трибунал», передают «Вести.ru».

«Поскольку мы давно знакомы, я ему просто сказал: «Леша, успокойся, все хорошо», – сообщил российский парламентарий.

Гончаренко «страшно возмутился, особенно, что его Лешей назвали».

«Твою протянутую руку, руку негодяя, мы знаем. В ней газ «Новичок», и шпиль Солсбери, и ракеты «Бук», и все остальное», – приводит слова Гончаренко «Апостроф».

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.