Слуцкий не набрал достаточно голосов для должности вице-президента ПАСЕ

Российский парламентарий Леонид Слуцкий не набрал необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

В понедельник Слуцкий был выдвинут на должность вице-президента ПАСЕ, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование. В результате российский парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.

Открывая работу сессии, Паскье указала, что по итогам голосования Слуцкий не набрал нужное количество голосов, передает РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что ПАСЕ может устроить второй тур по выборам Слуцкого на пост вице-спикера. Во втором туре для победы нужно простое большинство.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ и выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия в среду.