Франция осудила нападение на силовиков в Грозном

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном и выразил поддержку солидарность России в борьбе с терроризмом.

Также французский МИД выразил поддержку пострадавшим во время конфликта в Грозном силовикам, передает РИА «Новости».

«Франция осуждает атаку, совершенную 23 июня в Чечне. Мы выражаем нашу поддержку жертвам этой атаки и заверяем Российскую Федерацию в нашей солидарности в борьбе с терроризмом», – сказал представитель МИД Франции.

Ранее отец напавшего на полицейских чеченца поблагодарил их за ликвидацию собственного сына после того, как тот напал на силовиков.