Отец напавшего на полицейских чеченца поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который в воскресенье напал на сотрудников правоохранительных органов в Грозном, поблагодарил силовиков за убийство сына и публично отказался от церемонии похорон.

«Я не буду устраивать похороны, я всю жизнь боролся и буду бороться против этих шайтанов, буду продолжать путь Ахмата-Хаджи Кадырова. Я прошу прощения у народа и призываю уничтожать таких шайтанов, как мой сын», – передает слова Алхазура Барзаева РИА «Новости».

Он подчеркнул, что все члены семьи были сторонниками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, а сам он был «рядом с ним с первых дней» – с 1999 года.

«Я воевал против этих шайтанов, когда был начальником РОВД. Они неоднократно пытались меня убить, однако у них ничего не получалось. Благодаря оперативным действиям вам удалось убить моего сына, этого шайтана, за это я вам благодарен», – сказал Барзаев.

По его словам, ранее он работал начальником правового отдела в администрации Ахмата-Хаджи Кадырова, всю жизнь служил в правоохранительных органах. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Накануне неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Грозного и был ликвидирован. Инцидент произошел на улице Шарипова, когда сотрудник УГИБДД остановил иномарку. Свидетелем инцидента оказался сотрудник Росгвардии, который возвращался после службы. Оба правоохранителя получили ранения, а нападавшего, которым оказался 21-летний житель Грозного Ахмед Барзаев, ликвидировали.