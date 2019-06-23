В Грозном ликвидирован напавший с ножом на полицейских мужчина

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Грозного и был ликвидирован, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

В сообщении говорится, что инцидент произошел на улице А. Шарипова, когда сотрудник УГИБДД МВД по республике остановил иномарку.

«В ответ на требование предъявить документы водитель причинил ножевые ранения полицейскому и сотруднику УВО УФСВНГ (управления вневедомственной охраны управления Федеральной службы войск национальной гвардии – прим. ВЗГЛЯД) по Чеченской Республике. Ответным огнем нападавший уничтожен», – передает ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В автомобиле нападавшего обнаружено и изъято гладкоствольное ружье. Его личность и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

В августе прошлого года двое вооруженных ножами неизвестных попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни, ранили двух полицейских и были уничтожены.