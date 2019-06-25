Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и глава МИД Мальдивской республики Абдулла Шахид по итогам двусторонних переговоров во вторник подписали соглашение об отмене визовых требований, следует из трансляции мероприятия.

«Мы сегодня сделали очередной шаг в направлении совершенствования договорно-правовой базы, подписали соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, что, конечно, будет способствовать и увеличению туристического потока, и в целом развитию контактов между деловыми кругами и по другим линиям», – передает ТАСС слова Лаврова.

По его словам, тенденция роста туристического потока из России в Мальдивскую Республику продолжается, а власти этой страны пообещали уделять повышенное внимание безопасности туристов.

Напомним, 6 июня 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано межправительственное соглашение между Россией и Ботсваной об отмене визовых требований для граждан двух стран.

В конце мая Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим.

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