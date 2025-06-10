Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Вашингтон переложил на НАТО ответственность за сдерживание России
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО должны взять на себя большую ответственность за сдерживание России.
Он отметил, что ресурсы США становятся все более напряженными, поскольку страна уделяет больше внимания Тихому океану, передает РИА «Новости».
В своем выступлении в палате представителей Хегсет подчеркнул: «По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе».
Министр добавил, что партнеры по НАТО должны взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону европейского региона, так как это «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».
Ранее Хегсет заявил, Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру.