  • Новость часаДарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
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    Русские Латвии взяли малый реванш за угрозы и унижения
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины без ведома НАТО
    Лукашенко раскритиковал «Беларусьфильм» за минусовую отдачу
    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам
    Путин назвал главные ценности россиян
    Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими бойцами
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    8 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 21:44 • Новости дня

    Вашингтон переложил на НАТО ответственность за сдерживание России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО должны взять на себя большую ответственность за сдерживание России.

    Он отметил, что ресурсы США становятся все более напряженными, поскольку страна уделяет больше внимания Тихому океану, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении в палате представителей Хегсет подчеркнул: «По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе».

    Министр добавил, что партнеры по НАТО должны взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону европейского региона, так как это «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».

    Ранее Хегсет заявил, Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру.


    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР

    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – «страна-победительница», хоть и «не без помощи России», совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

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    10 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
    Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти рассматривают возможность проверить коллективную оборону НАТО, используя нестандартные сценарии, заявил Reuters глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

    По его словам, в Москве считают, что «коллективные обязательства по защите, прописанные в уставе НАТО, фактически утратили силу», передает Reuters.

    Каль отметил, что Украина рассматривается российской стороной лишь как этап на пути дальнейшего противостояния с Западом, и заявил о наличии у немецкой разведки соответствующей информации.

    Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите.

    Также Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.

    Он подчеркнул, что для этого достаточно направить «зеленых человечков» в Эстонию для защиты так называемых угнетаемых российских меньшинств.

    Эксперт добавил, что подобные действия способны проверить, насколько США готовы исполнить свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.

    Каль заявил, что его контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.

    Ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны. Он также подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    10 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык или платить больше за оборону

    Рютте заявил, что британцам пора учить русский язык или платить больше за НАТО

    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык или платить больше за оборону
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Тратьте больше денег или готовьтесь говорить по-русски, предостерегает Британию генсек НАТО Марк Рютте, чьи высказывания приводит Daily Telegraph.

    Жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если правительство не увеличит расходы на оборону, заявил Марк Рютте в Лондоне, предупредив, что Россия якобы может напасть на НАТО к 2030 году, пишет Daily Telegraph.

    Журналист издания спросил Рютте, следует ли главе британского минфина Рейчел Ривз увеличить налоги для финансирования оборонного бюджета в размере 5% от ВВП.

    «Если вы не перейдете на 5%, включая 3,5%, то... для покрытия расходов на оборону вы по-прежнему могли бы использовать Национальную службу здравоохранения... пенсионную систему, но лучше научиться говорить по-русски. Таковы последствия», – ответил генсек НАТО.

    Рютте несколько недель оказывал давление на союзников, требуя увеличить расходы на оборону и безопасность в совокупности до 5%, чтобы успокоить американского президента Дональда Трампа, который пригрозил вывести американские войска из Европы.

    Напомним, ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рютте подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

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    8 июня 2025, 00:35 • Новости дня
    Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты демонстрируют повышенную заинтересованность в заключении договоренности с Ираном по ядерной программе, при этом Москва считает неприемлемыми возможные удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что Россия внимательно отслеживает «опосредованные» контакты между иранскими и американскими представителями, считая сам факт диалога важным сдвигом на фоне прежних напряженных отношений вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что предыдущая администрация США не выполнила обещание вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий, однако сейчас Вашингтон проявляет куда большую заинтересованность в соглашении на взаимоприемлемых условиях.

    «Судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», – заявил дипломат, добавив, что переговоры идут сложно, но стороны продолжают диалог.

    По словам замминистра, Россия продолжает прилагать усилия, способствующие поиску компромисса между США и Ираном. Он выразил уверенность, что договоренности достижимы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, баланс интересов и последовательное укрепление доверия.

    Рябков также подчеркнул, что Иранская ядерная программа остается под строгим контролем МАГАТЭ, а обвинения западных стран не соответствуют действительности. Он напомнил, что сокращение масштабов проверок «в части, касающейся добровольных мер транспарентности», стало следствием нарушений резолюции 2231 Совбеза ООН со стороны США и Европы, а не действиями иранских властей.

    Дипломат категорически отверг возможность военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что такие действия приведут к тяжелым последствиям и должны быть предотвращены.

    «В нынешних условиях единственный верный вариант – по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье. Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием.

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    10 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния

    Замглавы МИД Грушко предупредил о военном противостоянии и эскалации на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат отметил, что из-за антироссийских шагов ситуация в Балтийском море может перерасти в вооруженный конфликт в любой момент.

    Об опасности возникновения вооруженного конфликта в Балтийском море предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».  Выступая на «Форуме будущего – 2050», он заявил: «Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя».

    Грушко подчеркнул, что не преувеличивает риск эскалации, поскольку Балтика долгое время считалась спокойным регионом с точки зрения безопасности. Он обратил внимание на возросшую плотность военной активности и маневров в этом районе.

    Ранее помощник президента Николай Патрушев высказывал мнение, что Запад использует Швецию и Финляндию для усиления давления на Россию в регионе и попыток лишить Россию выхода в Балтику. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отмечала, что страны НАТО не смогут добиться полного контроля над Балтийским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утверждена Стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания альянса из-за постоянной угрозы подводной инфраструктуре.

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для защиты интересов России требуется современный и мощный флот. Помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил долгосрочную стратегию развития ВМФ.

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    9 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров назвал условие продолжения диалога по стратегической стабильности с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова вернуться к переговорам с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет строиться на равноправных началах, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что у администрации президента США Дональда Трампа есть желание возобновить стратегический диалог. «Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия», – заявил Лавров на Форуме будущего – 2050, передает РИА «Новости».

    Ранее Лавров заявил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей.

    В среду президент США рассказал о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

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    9 июня 2025, 06:46 • Новости дня
    Замглавы МИД Рябков назвал условие повышения уровня безопасности в Европе

    Рябков указал на условие повышения уровня безопасности в Европе

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил об адресованных в 2021 году Вашингтону и Брюсселю предложениях, суть которых для России актуальна и по сей день, так как является условием повышения безопасности в Европе.

    «Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна. В любом случае сокращение натовского контингента в Восточной Европе пошло бы, наверное, на пользу безопасности всего континента», – сказал он ТАСС.

    Рябков уточнил, что декабре 2021 года в предложениях России фигурировал «императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток» и требования о неразмещении ударных вооружений вблизи границ России.

    Комментируя возможный вывод Пентагоном до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, Рябков отметил, что со временем будет ясно, о чем «в итоге договорятся США и Евросоюз».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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    9 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Пентагон не смог найти замену уволенным советникам Хегсета

    NBC: Пентагон не нашел новых советников после утечки секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве обороны США продолжаются поиски новых руководящих сотрудников после отставки троих советников на фоне скандала с утечкой информации.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC, Пентагон до сих пор не смог найти замену уволенным в апреле бывшему старшему советнику Дэну Колдуэллу, бывшему заместителю начальника штаба Дарину Селнику и бывшему начальнику штаба заместителя министра обороны Колину Кэрроллу. Их увольнение произошло после утечки секретных данных, связанных с обсуждением будущих ударов по Йемену в мессенджере Signal.

    Телеканал NBC отмечает, что бывшие и действующие чиновники администрации США засомневались в обоснованности увольнений после того, как не обнаружили доказательств вины троих советников. По словам источников канала, отчет генерального инспектора Пентагона по утечке может быть завершен через несколько недель и, возможно, покажет, что секретной информацией делился лично глава ведомства Пит Хегсет.

    С апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут новых высокопоставленных сотрудников для поддержки министра обороны, однако пока ни одной кандидатуры утверждено не было. Как отмечает NBC, по меньшей мере три человека отказались занять освободившиеся должности.

    Журналист Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в группе Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. Скриншоты чата, опубликованные Голдбергом, якобы свидетельствуют о том, что Пит Хегсет делился информацией о военной операции за несколько часов до ее начала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.

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    9 июня 2025, 14:01 • Новости дня
    Лавров заявил о неготовности США поддержать мораторий по РСМД

    Лавров отметил отказ США от моратория на размещение ракет средней дальности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что США проигнорируют инициативу Москвы о взаимных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности.

    Соединенные Штаты не ответят на предложенный российским президентом Владимиром Путиным мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «До сих пор не откликнулись – уже ясно, что не откликнуться на наш призыв в отсутствии договора сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория», – отметил Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности из-за отсутствия ответных шагов Запада.

    В декабре 2024 года Сергей Лавров заявил, что России, возможно, придется отказаться от моратория на размещение таких ракет.

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    10 июня 2025, 13:46 • Новости дня
    Рябков: Вопрос по топливу ЗАЭС не решить без США

    МИД: Решение по американскому топливу на ЗАЭС требует диалога с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

    Выработать решение относительно американского ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без диалога с США не получится. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

    «Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится, – сказал замминистра. – Это очевидный для всех факт».

    Рябков также прокомментировал просьбу главы Росатома Алексея Лихачева к МАГАТЭ стать посредником в решении вопроса по американскому ядерному топливу на ЗАЭС. По словам Рябкова, Запорожская АЭС – это российский ядерный объект, полностью управляемый Росатомом.

    Генеральный директор госкорпорации высказал мнение, что с учетом попыток заменить топливные сборки российского производства на американские, возникает ряд вопросов, в том числе юридического свойства: как быть с находящимся на объекте топливом американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.

    Гросси назвал переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде очень обстоятельными и важными.

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    9 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков назвал «угрозу со стороны России» эфемерной выдумкой НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в реальности «угрозы со стороны России» и предупредил о возможных ответных мерах на действия НАТО.

    Намерение НАТО увеличить возможности противовоздушной обороны на 400% связано исключительно с желанием альянса потратить средства европейских налогоплательщиков под видом мнимой «российской угрозы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное как эфемерная угроза», – подчеркнул он. Песков также добавил, что если правительства стран Европы и члены НАТО готовы поступать так со своими гражданами, они продолжат такие решения.

    В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности. Песков напомнил, что эта позиция напрямую связана с агрессивными шагами НАТО вблизи российских границ.

    Он уточнил, что в случае необходимости Москва может воспользоваться этой свободой, если действия НАТО и новых членов альянса будут угрожать безопасности страны. По словам Пескова, Россия будет реагировать на любые экспрессионистские и агрессивные шаги со стороны Североатлантического альянса, и если ограничений больше не останется, Москва примет меры для собственной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

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    9 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президенты сразу переходят к обсуждению сути вопросов во время своих регулярных телефонных контактов, передает ТАСС.

    Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ненужных иллюзий и несбывшихся ожиданий, поскольку позиции сторон озвучиваются прямо.

    Он также отметил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся в более правильном и нормальном положении, чем во времена администрации Джо Байдена. Министр напомнил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве в 2021 году американская сторона практически полностью перекрыла все существовавшие каналы общения.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Телефонный разговор Путина и Трампа стал частью дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Госдепе.

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    10 июня 2025, 02:50 • Новости дня
    Премьер Канады заявил о готовности достичь 2% ВВП на оборону к марту 2026 года

    Канадский премьер пообещал достичь стандартов НАТО в 2% ВВП на оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Канады Марк Карни готов вывести страну на стандарты НАТО в 2% ВВП на военные расходы в текущем финансовом году, который закончится в марте 2026 года.

    «Сейчас самое время действовать безотлагательно, энергично, решительно», – передает Reuters слова Карни во время выступления Торонто.

    Он также повторил обещания более тесно сотрудничать с оборонной промышленностью Европы.

    Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО годами жаловались на то, что о военное финансирование со стороны Канады недостаточное. Оттава тратит около 1,4% своего ВВП на оборону.

    Канадское правительство планирует достичь цели в 2% ВВП, потратив дополнительно 9 млрд канадских долларов (6,58 млрд долларов США) в этом финансовом году. Деньги пойдут на увеличение набора, ремонт оборудования и налаживание новых оборонных отношений.

    «Мы думаем, что эта доля расходов по отношению к ВВП несколько увеличится», –  позже сказал Карни журналистам.

    Отвечая на вопрос о том, как Канада может себе это позволить в период растущего бюджетного дефицита, Карни сослался на усилия по сокращению расходов, исключив при этом снижение налогов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канадское министерство обороны выделило значительную сумму на военную поддержку Украины, предоставив бронетранспортеры Coyote и Bison и системы радиоэлектронной борьбы.

    До этого власти Канады заявили о готовности стран G7 усилить санкции против России.

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    9 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль назвал НАТО инструментом агрессии и конфронтации

    Песков назвал НАТО инструментом агрессии после обсуждения усиления ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что Североатлантический альянс перестал скрывать свою роль инструмента агрессии и конфронтации, особенно на фоне планов увеличить возможности ПВО альянса на 400%, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что НАТО сейчас уже не скрывает свою истинную природу, а открыто показывает себя инструментом агрессии и конфронтации, передает ТАСС.

    Он прокомментировал обсуждение возможного увеличения возможностей ПВО альянса на 400% и отметил, что альянс сбросил все маски.

    Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс больше не является инструментом поддержания стабильности и безопасности на Европейском континенте, а с самого начала был создан именно для конфронтации. Он указал, что ранее альянс старался скрывать свою суть, однако теперь демонстрирует ее открыто.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах увеличить возможности противовоздушной обороны альянса на 400%.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил активизацию военной деятельности стран НАТО у российских границ после вступления Финляндии и Швеции в альянс.

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