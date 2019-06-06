Россия и Ботсвана договорились о безвизовом режиме

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано межправительственное соглашение между Россией и Ботсваной об отмене визовых требований для граждан двух стран.

Документ подписали главы МИД России и Ботсваны Сергей Лавров и Юнити Доу, передает ТАСС.

«Соглашение поможет создать условия для более комфортного общения наших граждан, представителей деловых кругов. Это очень важно», – подчеркнул Лавров.

В конце мая Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим.